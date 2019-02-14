İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı biletleri satışa çıktı
15 Şubat 2019, Cuma
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İ.M.Kayserispor- A.Ş maçı biletleri satışa çıktı

İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı biletleri satışa çıktı

ile A.Ş maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Letfer Küçükandonyadis Sezonu 22.hafta karşılaşmasında 17 Şubat 2019 Pazar günü Stadyumunda oynanacak olan ile A.Ş maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.
Kadir Has Stadyumunda Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletlerine Sarı-Kırmızılı takımın taraftarının yoğun ilgisi bekleniyor. Bugün saat 15.00'de satışa çıkan bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 40 TL
Doğu Alt: 25 TL
Doğu Üst: 20 TL
Kuzey Üst: 15 TL
Kuzey Alt: 15 Tl
Misafir Tribünü: 20 TL

  1. 14.2.2019 15:36
  2. Güncelleme: 15.2.2019 09:38
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