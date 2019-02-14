İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı biletleri satışa çıktı
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.
Spor Toto Süper Lig Letfer Küçükandonyadis Sezonu 22.hafta karşılaşmasında 17 Şubat 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.
Kadir Has Stadyumunda Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletlerine Sarı-Kırmızılı takımın taraftarının yoğun ilgisi bekleniyor. Bugün saat 15.00'de satışa çıkan bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 40 TL
Doğu Alt: 25 TL
Doğu Üst: 20 TL
Kuzey Üst: 15 TL
Kuzey Alt: 15 Tl
Misafir Tribünü: 20 TL
- 14.2.2019 15:36
- Güncelleme: 15.2.2019 09:38
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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