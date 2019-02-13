Artem Kravets: "Attığım golle önemli bir galibiyet aldık"
13 Şubat 2019, Çarşamba
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: "Attığım golle önemli bir galibiyet aldık"

Artem Kravets: "Attığım golle önemli bir galibiyet aldık"

'u maçında galibiyete taşıyan golü atan Ukraynalı futbolcu , "Taraftar bizi destekledikçe güçlüyüz. Biz daha iyisini yapıp kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

'in 22'nci haftasında ile karşılaşacak olan antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde yapılan idmanın ilk kısmında futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Sarı kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında ise, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları devam Sakıb Aytaç, ve Bilal Başaçıkoğlu katılmadı. Asamoah Gyan düz koşu yaptı.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYET OLDU"

karşılaşmasında takımına 3 puanı getiren golü atan , kaydettiği golü oğullarına hediye ettiğini söyledi. Kravets, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Benim de gol atmam önemliydi. Gol attıktan sonra takımın kazanması takımını iyi yolda gitmesi bizim için tabi ayrı bir önem taşıyor. Gol sevincime gelirsek iki tane oğlum var ve onlar için yaptım. Şuan da her şey yolunda gidiyor. Taraftar bizi destekledikçe güçlüyüz. Biz daha iyisin yapıp kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

  1. 13.2.2019 21:09
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