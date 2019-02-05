Kayserispor'dan zafer sözü
Kayserispor’un yıldızı Deniz Türüç, “Artık yeter, 4 beraberlik aldık, Fenerbahçe maçı ile galibiyeti hatırlamalıyız” diye güçlü rakiplerine gözdağı verdi.
Kayserispor, Süper Lig'de üst üste aldığı beraberliklerle dikkat çekmeye başladı. 6 maçtır bileği bükülmeyen ve son 4 karşılaşmasından beraberlik ayrılan sarı-kırmızılılar, son 2 maçından zaferle ayrılan Fenerbahçe'yi bekliyor. Takımın yıldız ismi Deniz Türüç, sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Türüç, "Artık yeter, 4 beraberlik aldık, Fenerbahçe maçı ile galibiyeti hatırlamalıyız. 4 haftadır yenemiyoruz ama yenilmiyoruz. İnşallah bu kez sahadan 3 puanla ayrılırız" diye sarı-lacivertlilere meydan okudu.
6 PUAN PLANI
Kayseri'yle ligde 6 maçta 10 puan toplayarak yenilgisiz devam eden Teknik Direktör Hikmet Karaman, 2 maçta 6 puan hedefliyor. Karaman, "Sahamızda Fenerbahçe ve Göztepe engellerini hasarsız şekilde aşmak istiyoruz" dedi.
- 5.2.2019
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'Moral kazandık'
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Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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