İstikbal Mobilya Kayserispor günü tek idmanla tamamladı
İstikbal Mobilya Kayserispor'da cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti.
Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan çalışmalarla başladı. Sahada devam eden antrenmanda ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Savunma, orta saha ve hücümcular olarak 3 gruba ayrılan oyuncular ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Kana Bıyık, Sapunaru ve Asamoah Gyan takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken, Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Bilal Başaçıkoğlu ise antrenmana katılmadı.
- 5.2.2019 18:58
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
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Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
İstikbal Mobilya Kayserispor günü tek idmanla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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