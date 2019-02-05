İstikbal Mobilya Kayserispor günü tek idmanla tamamladı 
05 Şubat 2019, Salı
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günü tek idmanla tamamladı

İstikbal Mobilya Kayserispor günü tek idmanla tamamladı

'da cuma günü oynanacak maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti.

Tesisleri'nde teknik direktör nezaretinde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan çalışmalarla başladı. Sahada devam eden antrenmanda ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Savunma, orta saha ve hücümcular olarak 3 gruba ayrılan oyuncular ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Kana Bıyık, Sapunaru ve Asamoah Gyan takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken, Sakıb Aytaç, ve Bilal Başaçıkoğlu ise antrenmana katılmadı.

  1. 5.2.2019 18:58
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