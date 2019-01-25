İstikbal Mobilya Kayserispor'da 5 eksik var
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 5 eksik var.
Transfer yasağı olmasından ötürü kadrosuna yeni isimler katamayan, alt yapıdan destek alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 4 futbolcu sakatlığından ötürü 1 futbolcu da cezasından ötürü Bursaspor'a karşı oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Asamoah Gyan, Bilal Başacıkoğlu, Oğuzhan Berber ve Sakıb Aytaç, sarı kart cezalısı bu hafta oynayamayacak.
Hafif sakatlığından ötürü Akhisarspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında riske edilmeyen kaptan Umut Bulut'un ise oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.
- 25.1.2019 11:02
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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