İstikbal Mobilya Kayserispor'da 5 eksik var – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da 5 eksik var

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 5 eksik var

'in 19. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak 'da 5 eksik var.

'de 20 puanla 13. sırada bulunan , yarın sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takımda 5 futbolcu, Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

yasağı olmasından ötürü kadrosuna yeni isimler katamayan, alt yapıdan destek alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 4 futbolcu sakatlığından ötürü 1 futbolcu da cezasından ötürü Bursaspor'a karşı oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Asamoah Gyan, , ve Sakıb Aytaç, sarı kart cezalısı bu hafta oynayamayacak.

Hafif sakatlığından ötürü Akhisarspor ile oynanan maçında riske edilmeyen kaptan 'un ise oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.
  1. 25.1.2019 11:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 5 eksik var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN