Kayserispor'a Deniz ve Muammer'den sevindirici haber
Spor Toto Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya'da hazırlanan Kayserispor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunu ile devam eden idman taktiksel çalışmayla tamamladı.
Kayserispor'da dün Go Ahead Eagles ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Deniz Türüç saha kenarında yürüyüş ve düz koşu yaparken yıldız oyuncunun önemli bir probleminin olmadığı öğrenildi. Maçın ikinci yarısında dili boğazına kaçan ve hastaneye kaldırılan kaleci Muammer Yıldırım da bugün tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı. Ayrıca sakatlığı süren Asamoah Gyan'da antrenmana katılmadı.
Kayserispor, ligin 2'nci yarısı için hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. Sarı kırmızılı takım ayrıcayarın sabah laktat testinden geçecek.
- 7.1.2019 21:18
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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