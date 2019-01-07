Kayserispor'a Deniz ve Muammer'den sevindirici haber
07 Ocak 2019, Pazartesi
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'a Deniz ve Muammer'den sevindirici haber

Kayserispor'a Deniz ve Muammer'den sevindirici haber

'in 2'nci yarısına Antalya'da hazırlanan , günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunu ile devam eden idman taktiksel çalışmayla tamamladı.

'da dün ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Deniz Türüç saha kenarında yürüyüş ve düz koşu yaparken yıldız oyuncunun önemli bir probleminin olmadığı öğrenildi. Maçın ikinci yarısında dili boğazına kaçan ve hastaneye kaldırılan kaleci Muammer Yıldırım da bugün tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı. Ayrıca sakatlığı süren Asamoah Gyan'da antrenmana katılmadı.

Kayserispor, ligin 2'nci yarısı için hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. Sarı kırmızılı takım ayrıcayarın sabah laktat testinden geçecek.

  1. 7.1.2019 21:18
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