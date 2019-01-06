Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı
06 Ocak 2019, Pazar
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Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı

Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı

ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında 'ın dili boğazına kaçtı.

Antalya'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren 'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.

Mücadelenin 2'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi 'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

  1. 6.1.2019 21:23
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