Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı
Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.
Antalya'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.
Mücadelenin 2'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
- 6.1.2019 21:23
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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