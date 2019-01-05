Kayserispor’da endişeli bekleyiş
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, devre arasındaki transfer yasakları nedeniyle endişeli.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, devre arasındaki transfer yasakları nedeniyle endişeli. Karaman, "Rakiplerimiz transfer yapıp, eksik bölgelerini güçlendirecek. Orada dengeler ne olacak? Onu ben de çok merak ediyorum" açıklamasında bulundu.
GENÇ YILDIZ İMZALIYOR
Kayserispor'un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir, 16 Ocak'ta sarı-kırmızılılara profesyonel imza atacak. Daha önce Barcelona ve PSG ile antrenmanlara çıkan 15 yaşındaki Emre, Akademi Ligleri'nde çıktığı 84 karşılaşmada 65 gol atmayı başardı.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
Kayserispor’da endişeli bekleyiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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