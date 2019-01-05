Kayserispor’da endişeli bekleyiş

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, devre arasındaki transfer yasakları nedeniyle endişeli. Karaman, "Rakiplerimiz transfer yapıp, eksik bölgelerini güçlendirecek. Orada dengeler ne olacak? Onu ben de çok merak ediyorum" açıklamasında bulundu.



GENÇ YILDIZ İMZALIYOR

Kayserispor'un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir, 16 Ocak'ta sarı-kırmızılılara profesyonel imza atacak. Daha önce Barcelona ve PSG ile antrenmanlara çıkan 15 yaşındaki Emre, Akademi Ligleri'nde çıktığı 84 karşılaşmada 65 gol atmayı başardı.