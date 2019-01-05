Kayserispor’da endişeli bekleyiş – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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Kayserispor’da endişeli bekleyiş

Kayserispor’da endişeli bekleyiş

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, devre arasındaki yasakları nedeniyle endişeli.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, devre arasındaki yasakları nedeniyle endişeli. Karaman, "Rakiplerimiz transfer yapıp, eksik bölgelerini güçlendirecek. Orada dengeler ne olacak? Onu ben de çok merak ediyorum" açıklamasında bulundu.

GENÇ YILDIZ İMZALIYOR
Kayserispor'un 2004 doğumlu genç yeteneği Emre Demir, 16 Ocak'ta sarı-kırmızılılara profesyonel imza atacak. Daha önce ve ile antrenmanlara çıkan 15 yaşındaki Emre, Akademi Ligleri'nde çıktığı 84 karşılaşmada 65 gol atmayı başardı.

  1. 5.1.2019
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