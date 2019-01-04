Kayserispor antrenmanlarında taktik çalışıyor
04 Ocak 2019, Cuma
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antrenmanlarında taktik çalışıyor

Kayserispor antrenmanlarında taktik çalışıyor

, 'in ikinci haftası için kampa girdiği Antalya'da taktik ağırlıklı antrenmanına devam etti.

Antalya Belek'te süren kampta takımının antrenmanı 65 dakika sürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sarı-kırmızılı takım ısınma hareketleri ile başladı. Genç yeteneklerin de katıldığı 65 dakika süren antrenman pas ve taktik çalışmaları ile tamamlandı.
Takımın Antalya'daki antrenmanlarını kampta bulunan Kayserispor Yöneticisi Mehmet Çakmak Uyar da takip etti.

  1. 5.1.2019 00:15
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