Kayserispor antrenmanlarında taktik çalışıyor
Kayserispor, Süper Lig'in ikinci haftası için kampa girdiği Antalya'da taktik ağırlıklı antrenmanına devam etti.
Antalya Belek'te süren kampta Kayserispor takımının antrenmanı 65 dakika sürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sarı-kırmızılı takım ısınma hareketleri ile başladı. Genç yeteneklerin de katıldığı 65 dakika süren antrenman pas ve taktik çalışmaları ile tamamlandı.
Takımın Antalya'daki antrenmanlarını kampta bulunan Kayserispor Yöneticisi Mehmet Çakmak Uyar da takip etti.
- 5.1.2019 00:15
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
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ts Allah rızası için almayın sakın.
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