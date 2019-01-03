Asamoah Gyan kampta yok
03 Ocak 2019, Perşembe
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kampta yok

Asamoah Gyan kampta yok

'in ikinci yarısı için bugün 'da ilk idmanını yapan 'da ile birlikte 9 futbolcu kampa katılmadı.

'in ikinci yarısı için bugün 'da ilk idmanını yapan 'da ile birlikte 9 futbolcu kampa katılmadı.
13 Ocak 2019 Pazar'a kadar Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdürecek Kayserispor, bugün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör nezrinde ilk çalışmasını gerçekleştiren Sarı Kırmızılı takımda 2'si sakat 9 futbolcu kampa katılmadı.

ile Sakıb Aytaç sakatlıklarından ötürü kamp kadrosunda yeralmazken, 7 yabancı futbolcu ise henüz kampa katılmadı.
Bugün izinli görülen Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Tiago Lopes, Mensah, Silvestre Varela, ve Artem Kravets akşam saatlerinde Antalya'ya giderek sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otele geçecek. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan'ın ise yarın kampa dahil olacağı öğrenildi.

  1. 3.1.2019 11:30
  2. Güncelleme: 3.1.2019 11:57
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