Kayserispor Antalya’da toplanıyor
03 Ocak 2019, Perşembe
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’da toplanıyor

Kayserispor Antalya’da toplanıyor

’da izin bitti. Sarı-Kırmızılılar bugün Belek’te kamp yapacağı otelde bir araya gelecek ve yeni yılın ilk antrenmanını yarın yapacak.

ekiplerinden bugün akşam 'da toplanıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası izine çıkan Sarı-Kırmızılı futbolcular bugün tek tek Antalya'ya giderek kampa katılmaya başladılar. Bugün akşam tam takımın toplanmasının ardından Sarı-Kırmızılılar ilk antrenmanını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinden yarın yapacak.

  1. 2.1.2019 16:38
  2. Güncelleme: 3.1.2019 10:34
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