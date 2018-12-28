Kayserispor'un ismine dev sponsor
28 Aralık 2018, Cuma
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'un ismine dev sponsor

Kayserispor'un ismine dev sponsor

, ligin ikinci yarısında rahat bir nefes aldıracak ekonomik kaynağı buldu. ile sponsorluk anlaşması yapılacak.

'in ilk yarısında ekonomik sıkıntılar içerisinde 19 puan toplayabilen , aynı problemleri ikinci yarıda yaşamamak adına girişimlerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılı kulüp, ligin ikinci yarısı için isim hakkını vermek, karşılığında da önemli bir rakamı kasasına koyarak oyuncularına karşı mali yükümlülüğünü yerine getirmek istiyor.

GÖRÜŞÜLDÜ
İmzalar Kayserispor Başkanı , ligin ikinci yarısı için sarı kırmızılı takıma nefes aldıracak bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Kayserispor, ile sezon sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla İsim Sponsorluğu anlaşması yapacak. Haber merkezimize konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Boydak Holding CEO'su sayın ile görüştük. Kendisi gayet sıcak baktı. Ancak gerekli merciler ile görüşüp onay aldıktan sonra resmi adımlar atılabilecek. Yarım sezonluğuna Kayserispor ismine sponsorluk anlaşması yapmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta ciddi adımların atılacağını düşünüyorum" dedi.

ÖRNEK OLMALI
Başkan Erol Bedir, "Boydak Holding ve sayın CEO Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri'nin değerine son derece sahip çıkıyor. Umarım bu yaklaşım Kayseri'mizdeki diğer dev firmalar için de güzel bir örnek olur" açıklaması yaptı.

Başkan Bedir, sponsorluk anlaşması çerçevesinde Kayserispor isminin önüne Bellona veya İstikbal isminin getirileceğini buna karşılık da bir ödeme alınacağını ifade ederek, ismin ve miktarın da önümüzdeki hafta netleşeceğini sözlerine ekledi.

CEO NELER SÖYLEDİ
Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ise, konu ile ilgili olarak "Göreve geldiğim günden bu yana Kayseri'nin değerlerine sahip çıkmaya çalıştık. Bugünden sonra da bu çizgimizi sürdürmeye gayret edeceğiz. Gerekli izinler alınırsa Kayserispor ile sezon sonuna kadar konusunda sponsorluk anlaşmayı yapacağız" cümleleri kurdu.

  1. 28.12.2018 09:14
  2. Güncelleme: 28.12.2018 09:52
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