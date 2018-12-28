Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında ekonomik sıkıntılar içerisinde 19 puan toplayabilen Kayserispor, aynı problemleri ikinci yarıda yaşamamak adına girişimlerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılı kulüp, ligin ikinci yarısı için isim hakkını vermek, karşılığında da önemli bir rakamı kasasına koyarak oyuncularına karşı mali yükümlülüğünü yerine getirmek istiyor.



GÖRÜŞÜLDÜ

İmzalar Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligin ikinci yarısı için sarı kırmızılı takıma nefes aldıracak bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Kayserispor, Boydak Holding ile sezon sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla İsim Sponsorluğu anlaşması yapacak. Haber merkezimize konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Boydak Holding CEO'su sayın Alpaslan Baki Ertekin ile görüştük. Kendisi gayet sıcak baktı. Ancak gerekli merciler ile görüşüp onay aldıktan sonra resmi adımlar atılabilecek. Yarım sezonluğuna Kayserispor ismine sponsorluk anlaşması yapmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta ciddi adımların atılacağını düşünüyorum" dedi.



ÖRNEK OLMALI

Başkan Erol Bedir, "Boydak Holding ve sayın CEO Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri'nin değerine son derece sahip çıkıyor. Umarım bu yaklaşım Kayseri'mizdeki diğer dev firmalar için de güzel bir örnek olur" açıklaması yaptı.



Başkan Bedir, sponsorluk anlaşması çerçevesinde Kayserispor isminin önüne Bellona veya İstikbal isminin getirileceğini buna karşılık da bir ödeme alınacağını ifade ederek, ismin ve miktarın da önümüzdeki hafta netleşeceğini sözlerine ekledi.



CEO NELER SÖYLEDİ

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ise, konu ile ilgili olarak "Göreve geldiğim günden bu yana Kayseri'nin değerlerine sahip çıkmaya çalıştık. Bugünden sonra da bu çizgimizi sürdürmeye gayret edeceğiz. Gerekli izinler alınırsa Kayserispor ile sezon sonuna kadar isim hakkı konusunda sponsorluk anlaşmayı yapacağız" cümleleri kurdu.