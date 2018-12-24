Lung hastalandı Muammer korkuttu
24 Aralık 2018, Pazartesi
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hastalandı Muammer korkuttu

Lung hastalandı Muammer korkuttu

kalecisi hastalandı. Yerine oynayan Muammer'in bariz hataları endişe yarattı.

'in 17. haftasında B.B.Erzurumspor'a konuk olan 'da kaleci , forma giyemedi. Kayserispor'un as kalecisi Lung, gribal enfeksiyon ve midesini üşüttüğünden ötürü maç günü kadrodan çıkarıldı. Lung'un yerine ise ilk 11'de sahaya çıktı.

Lung'un hastalığında ilk 11'de forma şansı bulan Muammer'in performansı hiç beğenilmedi. Erzurumspor ataklarında iki kez çok rahat pozisyonda iken topu elinden kaçıran Muammer, hem teknik heyeti hem de maçı izleyen taraftarları endişeye sürükledi. Erzurumspor maçında tek gol yiyen Muammer Yıldırım, maç sonrasında takım arkadaşlarından özür diledi. Kaleci Lung da, serum ve ilaç tedavisi altında devre arası tatiline çıktı.

  1. 24.12.2018 13:22
  2. Güncelleme: 24.12.2018 13:38
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