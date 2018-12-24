Lung hastalandı Muammer korkuttu
Kayserispor kalecisi Lung hastalandı. Yerine oynayan Muammer'in bariz hataları endişe yarattı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında B.B.Erzurumspor'a konuk olan Kayserispor'da kaleci Lung, forma giyemedi. Kayserispor'un as kalecisi Lung, gribal enfeksiyon ve midesini üşüttüğünden ötürü maç günü kadrodan çıkarıldı. Lung'un yerine ise Muammer Yıldırım ilk 11'de sahaya çıktı.
Lung'un hastalığında ilk 11'de forma şansı bulan Muammer'in performansı hiç beğenilmedi. Erzurumspor ataklarında iki kez çok rahat pozisyonda iken topu elinden kaçıran Muammer, hem teknik heyeti hem de maçı izleyen taraftarları endişeye sürükledi. Erzurumspor maçında tek gol yiyen Muammer Yıldırım, maç sonrasında takım arkadaşlarından özür diledi. Kaleci Lung da, serum ve ilaç tedavisi altında devre arası tatiline çıktı.
- 24.12.2018 13:22
- Güncelleme: 24.12.2018 13:38
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti!
Toplam 1
Yorum
İbrahim Türkdemiir Bu aşama da yapılacak şey kulübe toyekün bir yardım kampanyası başladılmalıdır
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