Kayserispor Erzurumspor maçına hazır
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın son antrenmanını Erzurum'da gerçekleştirdi.
Karşılaşma için iki gün önce Erzurum'a gelen Kayserispor, son antrenmanını Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptı.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başladı.
Futbolcuların taktiksel ağırlıklı şut çalışması ile tamamladığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ile bazı yöneticiler de antrenmanı takip etti.
Sarı-kırmızılı takım bu antrenmanla çalışmalarını tamamlayarak, yarın Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı beklemeye başladı.
- 22.12.2018 19:59
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Kayserispor Erzurumspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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