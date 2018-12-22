Kayserispor Erzurumspor maçına hazır
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Erzurumspor maçına hazır

Kayserispor Erzurumspor maçına hazır

, 'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın son antrenmanını Erzurum'da gerçekleştirdi.

Karşılaşma için iki gün önce Erzurum'a gelen , son antrenmanını Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcuların taktiksel ağırlıklı şut çalışması ile tamamladığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ile bazı yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılı takım bu antrenmanla çalışmalarını tamamlayarak, yarın Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı beklemeye başladı.

  1. 22.12.2018 19:59
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