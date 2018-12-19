Sıra Kravets’te – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Sıra Kravets’te

Sıra Kravets’te
'de, 412 gün sonra gol sevinci yaşayan Asamoah Gyan'dan sonra gözler Kravets'e çevrildi. Lig'de son golünü geçen sezon 33'üncü haftada atan Ukraynalı forvet, 217 günlük gol hasretine karşısında son vermek istiyor.
  1. 19.12.2018
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