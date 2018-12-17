Bernard Mensah cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da üst üste alınan iki galibiyeti büyük sevinç yarattı. Dün oynanan ve 1-0 kazandığı Akhisarspor maçında 87.dakikasında sarı kart gören Mensah dördüncü sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Bernard Mensah ligin ilk yarısının son maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Mensah daha önce Göztepe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görmüştü. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla dört sarı karta ulaştı.