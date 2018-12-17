Bernard Mensah cezalı duruma düştü
Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da üst üste alınan iki galibiyeti büyük sevinç yarattı. Dün oynanan ve 1-0 kazandığı Akhisarspor maçında 87.dakikasında sarı kart gören Mensah dördüncü sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Bernard Mensah ligin ilk yarısının son maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Mensah daha önce Göztepe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görmüştü. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla dört sarı karta ulaştı.
- 17.12.2018 12:47
- Güncelleme: 17.12.2018 14:00
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muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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