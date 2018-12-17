Bernard Mensah cezalı duruma düştü
17 Aralık 2018, Pazartesi
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cezalı duruma düştü

Bernard Mensah cezalı duruma düştü

’un Ganalı futbolcusu Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

ekiplerinden 'da üst üste alınan iki galibiyeti büyük sevinç yarattı. Dün oynanan ve 1-0 kazandığı Akhisarspor maçında 87.dakikasında gören Mensah dördüncü sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. ligin ilk yarısının son maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Mensah daha önce , ve maçlarında sarı kart görmüştü. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla dört sarı karta ulaştı.

  1. 17.12.2018 12:47
  2. Güncelleme: 17.12.2018 14:00
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