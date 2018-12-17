Asamoah Gyan siftah yaptı
17 Aralık 2018, Pazartesi
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siftah yaptı

Asamoah Gyan siftah yaptı

'un Ganalı futbolcusu , bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

'de 16.haftada Akhisarspor'u tek golle mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazdıran 'da 'ın golü konuşuluyor.

Son 2 haftada aldığı puanlar ile kümede kalma adına çok önemli adımlar atan Kayserispor'da Asamoah Gyan, bu sezonki ilk golünü attı. Akhisarspor maçının 70. dakikasında kaptan 'un yerine oyuna dahil olan ve 75. dakikada da Varela'nın ortasında iyi yükselip kafa vuruşu ile golünü atan Asamoah Gyan, takımının 3 puanı aldığı gole imza koymuş oldu.

Kayserispor forması ile ligde maçında 14 dakika, maçında 22 dakika, maçında 11 dakika, Ankaragücü maçında 6 dakika, maçında 6 dakika ve Akhisarspor maçında 25 dakika forma şansı bulup toplamda bu sezon 84 dakika sahada kalan Asamoah Gyan 1 gole imza koydu.

  1. 17.12.2018 09:16
  2. Güncelleme: 17.12.2018 10:31
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