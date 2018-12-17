Asamoah Gyan siftah yaptı
Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.
Spor Toto Süper Lig'de 16.haftada Akhisarspor'u tek golle mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor'da Asamoah Gyan'ın golü konuşuluyor.
Son 2 haftada aldığı puanlar ile kümede kalma adına çok önemli adımlar atan Kayserispor'da Asamoah Gyan, bu sezonki ilk golünü attı. Akhisarspor maçının 70. dakikasında kaptan Umut Bulut'un yerine oyuna dahil olan ve 75. dakikada da Varela'nın ortasında iyi yükselip kafa vuruşu ile golünü atan Asamoah Gyan, takımının 3 puanı aldığı gole imza koymuş oldu.
Kayserispor forması ile ligde Yeni Malatyaspor maçında 14 dakika, Göztepe maçında 22 dakika, Çaykur Rizespor maçında 11 dakika, Ankaragücü maçında 6 dakika, Trabzonspor maçında 6 dakika ve Akhisarspor maçında 25 dakika forma şansı bulup toplamda bu sezon 84 dakika sahada kalan Asamoah Gyan 1 gole imza koydu.
- 17.12.2018 09:16
- Güncelleme: 17.12.2018 10:31
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Trabzon isyanda!
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Yorum
berkan Caner Erkin 2.sarıdan atılmalıydı.
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Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim
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Yorum
dr çok güzel biz ulke olarak buyuz işte. teşekkürler memur bey
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Galatasaray hedeften saptı!
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emre güney gecen yıldan beri belhandasız maç kazanamıyoruz. bunu anlayamayanlar var. feghouli eğer bütün sezon oynasadı gruplardan çıkmıştık.
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