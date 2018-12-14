Kayserispor’da Rajko Rotman şoku
14 Aralık 2018, Cuma
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’da şoku

<a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a>’da <a href="/index/rajko-rotman?id=5c09eab9-fd91-4a21-b02d-9ba677783614" class="" rel="tag">Rajko Rotman</a> şoku

ekiplerinden ’da Akhisarspor maçında sakatlığı devam eden forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sakatlanan ve ligde , ile Altay'a karşı forma giyemeyen bu hafta da forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren tecrübeli orta saha oyuncusu Rotman'ın ligin ilk yarısının son maçına hazır olması bekleniyor. Takımdan ayrı çalışmalarını özel bir program ile devam eden formasına kavuşmak için gün sayıyor.
Kravets'in durumu maç günü belli olacak


'un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets'in Akhisarspor maçında oynayıp oynamayacağı maç gününde belli olacak. Arka adalesinde zorlanma olan golcü oyuncunun tedavisini yoğun bir şekilde devam ediliyor.

  1. 14.12.2018 09:24
  2. Güncelleme: 14.12.2018 15:27
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