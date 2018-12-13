Kayseri’den gollü prova – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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’den gollü prova

<a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a>’den gollü prova
zaferiyle moral bulan , Akhisarspor hazırlıklarını U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçı ile sürdürdü. Kar yağışı altında yapılan maça, karşısında ilk 11'de oynayan isimler yer almadı. Maçı A Takım 3-1 kazanırken, goller Kazım, Gyan ve Kravets'ten geldi.
  1. 13.12.2018
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