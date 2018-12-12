Kayserispor-Akhisarspor maç biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Ligin 16.haftasında Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Akhisarspor maç biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.
Trabzonspor maçında ceza alan Kuzey Alt D Blok kombine sahipleri yerleri 1 maçlığına satışa açılacaktır.
İşte bilet fiyatları;
Batı Alt: 40
Doğu Alt: 25
Doğu Üst: 20
Kuzey Üst: 15 TL
Misafir Tribünü: 20 TL.
- 12.12.2018 13:50
- Güncelleme: 12.12.2018 15:17
-
Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
Yasama Bizim tekfur her şampiyonluktan sonra kendisini imparator zannedip havalara girince takım sefilleri oynamaya başladı. Suçlu Terim ve TFF dir
-
Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
sami terime saygi sevgi seli mi dediniz yok yaw, bu kadar basarisiz birine mi sevgi seli, shalke sayesinde ancak uefa'da devam edebilen birisisin
-
Fatih Terim'den takıma sert gönderme!
Toplam 2
Yorum
sami fenerbahce basarisiz sezon gecirince kimse Terim ve gs'in basarisizligindan soz etmiyor, fener resmen Terimi kurtardi.
Kayserispor-Akhisarspor maç biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.