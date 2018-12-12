Kayserispor-Akhisarspor maç biletleri satışa çıktı
12 Aralık 2018, Çarşamba
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-Akhisarspor maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Akhisarspor maç biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Ligin 16.haftasında Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan ile Akhisarspor maç biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

maçında ceza alan Kuzey Alt D Blok kombine sahipleri yerleri 1 maçlığına satışa açılacaktır.

İşte bilet fiyatları;
Batı Alt: 40
Doğu Alt: 25
Doğu Üst: 20
Kuzey Üst: 15
Misafir Tribünü: 20 TL.

  1. 12.12.2018 13:50
  2. Güncelleme: 12.12.2018 15:17
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