Kayserispor Başkanı Bedir: ''Daha alınacak 57 puan var''
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yenerek 4 hafta sonra galibiyetle tanışan Kayserispor'da yüzler gülüyor. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Ligde daha alınacak 57 puan var. Bu köprünün altından daha çok sular akar'' dedi.
Sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktör Hikmet Karaman önderliğinde İstanbul deplasmanında lig ikincisi Kasımpaşa önünde aldığı galibiyetin çok kıymetli olduğunu söyleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Sezon başından bu yana sakatlıklar, cezalar, 3 oyuncumuzun ameliyat olmasına kadar varan şansızlıklar yüzünden sıkıntılı bir dönem yaşadık. Buna bir de ekonomik güçlükler eklenince ister istemez sarsıldık. İçinde bulunduğumuz duruma bir nokta koyup, yeniden bir yerden başlamamız gerekiyordu. Yeni teknik direktörümüzle, oyuncularımızın gösterdiği özverili performansla, Kasımpaşa gibi güçlü bir takımı deplasmanda yenerek, hem haftalar sonra galibiyet aldık, hem de moral bulduk. Kalan maçlarımızdan da galibiyetle ayrılıp, aynı başarıyı göstererek ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz'' diye konuştu.
Bu arada Sarı kırmızılılar, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Kayserispor defansının önemli isimlerinden Cristian Sapunaru, sarı kart cezası nedeniyle yer alamayacak.
- 11.12.2018 14:06
- Güncelleme: 11.12.2018 16:34
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Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
savaş Burak, fernandes ve ozan alınmasın.Brahimi alınırsa iyi olur.sağbek solbek ve 2 ortasaha adamı lazım.birde forvet alınırsa on nuara olur.
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Babel: Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
BJK'li oldu pasam baska istegin ? Zaten son zamanlarda oynadigin oyunuda gördük.. Iyiki 2 ay önce Fener'e bir gol attin !
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Rezil olduk
Toplam 4
Yorum
mustafa otobüsle gitmek zorunuza gittiyse adam gibi oynayın beyler sizin bir ayda aldığınız parayı bir işçi ömür boyu kazanamıyor. adam olun .
Kayserispor Başkanı Bedir: ''Daha alınacak 57 puan var'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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