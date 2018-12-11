Kayserispor Başkanı Bedir: ''Daha alınacak 57 puan var''
11 Aralık 2018, Salı
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Başkanı Bedir: ''Daha alınacak 57 puan var''

Kayserispor Başkanı Bedir: ''Daha alınacak 57 puan var''

'de 'yı deplasmanda farklı yenerek 4 hafta sonra galibiyetle tanışan 'da yüzler gülüyor. Kayserispor Başkanı , ''Ligde daha alınacak 57 puan var. Bu köprünün altından daha çok sular akar'' dedi.

Sarı kırmızılı takımın yeni önderliğinde deplasmanında lig ikincisi önünde aldığı galibiyetin çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkanı , ''Sezon başından bu yana sakatlıklar, cezalar, 3 oyuncumuzun ameliyat olmasına kadar varan şansızlıklar yüzünden sıkıntılı bir dönem yaşadık. Buna bir de ekonomik güçlükler eklenince ister istemez sarsıldık. İçinde bulunduğumuz duruma bir nokta koyup, yeniden bir yerden başlamamız gerekiyordu. Yeni teknik direktörümüzle, oyuncularımızın gösterdiği özverili performansla, Kasımpaşa gibi güçlü bir takımı deplasmanda yenerek, hem haftalar sonra galibiyet aldık, hem de moral bulduk. Kalan maçlarımızdan da galibiyetle ayrılıp, aynı başarıyı göstererek ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz'' diye konuştu.

Bu arada Sarı kırmızılılar, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı. Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada Kayserispor defansının önemli isimlerinden Cristian Sapunaru, sarı kart cezası nedeniyle yer alamayacak.

  1. 11.12.2018 14:06
  2. Güncelleme: 11.12.2018 16:34
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