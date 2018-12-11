Hikmet Karaman Kayserispor'a "nefes" aldırdı
Kayserispor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı ilk Spor Toto Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, galibiyet hasretine son verdi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan Hikmet Karaman, takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.
Ertuğrul Sağlam idaresinde çıktığı son 4 lig maçında sahadan yenik ayrılan Kayserispor, Hikmet Karaman yönetimindeki ilk lig mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek kötü gidişe "dur" dedi.
Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve düşme hattının bir basamak üzerine çıkmayı başardı.
Kayserispor, ayrıca küme düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı kazançlı kapatmasını da bildi.
SARI-KIRMIZILILAR EN FARKLI GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Kayseri ekibi, 3 maç sonra fileleri havalandırdı.
Son olarak ligin 11. haftasında deplasmanda 3-1 yenildiği MKE Ankaragücü maçında gol atabilen Kayserispor, ardından sırasıyla Galatasaray'a 3-0, Aytemiz Alanyaspor'a 5-0, Trabzonspor'a 2-0 yenilmişti.
Ligde 15 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda 6 gol atan Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery, takımının en golcü ismi olarak dikkati çekti.
- 11.12.2018 10:36
- Güncelleme: 11.12.2018 10:56
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
Hikmet Karaman Kayserispor'a "nefes" aldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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