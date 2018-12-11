Hikmet Karaman Kayserispor'a "nefes" aldırdı
11 Aralık 2018, Salı
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'a "nefes" aldırdı

, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ilk maçında 'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, galibiyet hasretine son verdi.

Sarı-kırmızılılarda ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan , takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Ertuğrul Sağlam idaresinde çıktığı son 4 lig maçında sahadan yenik ayrılan , Hikmet Karaman yönetimindeki ilk lig mücadelesinde deplasmanda 'yı 3-0 mağlup ederek kötü gidişe "dur" dedi.

Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve düşme hattının bir basamak üzerine çıkmayı başardı.

Kayserispor, ayrıca küme düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı kazançlı kapatmasını da bildi.

SARI-KIRMIZILILAR EN FARKLI GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Kayseri ekibi, 3 maç sonra fileleri havalandırdı.

Son olarak ligin 11. haftasında deplasmanda 3-1 yenildiği MKE Ankaragücü maçında gol atabilen Kayserispor, ardından sırasıyla 'a 3-0, Aytemiz 'a 5-0, 'a 2-0 yenilmişti.

Ligde 15 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda 6 gol atan Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery, takımının en golcü ismi olarak dikkati çekti.

  1. 11.12.2018 10:36
  2. Güncelleme: 11.12.2018 10:56
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