Hikmet Karaman iyi başlayamıyor
10 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

iyi başlayamıyor

<a href="/index/hikmet-karaman?id=0cb511c3-1d67-4c7d-831a-2b5390a66e10" class="" rel="tag">Hikmet Karaman</a> iyi başlayamıyor

’ın yerine 'da göreve başlayan , ’de çalıştığı dönemlere iyi başlangıçlar yapamadı.

Bir dönem 'da 1 dönem de Erciyesspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör , takımın başında çıktığı ilk müsabakaları kaybetti.

KAYSERİSPOR İLE..
2004-2005 sezonunun 7. haftasında istifa eden Hüsnü Özkara'nın yerine göreve getirilen ve 8.hafta maçında takımın başında yeralan , ilk 2 haftayı mağlup noktalandırdı. Karaman yönetimindeki , ligin 8. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 yenilirken 9.haftada yine deplasmanda 'a 5-0 mağlup oldu. Karaman yönetimindeki Kayserispor ligin 10.haftasında sahasında A.Sebatspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı ve ligi de 34 puanla 14.sırada tamamlayarak ligde kaldı.

ERCİYESSPOR İLE..
Hikmet Karaman, Erciyesspor'da görev yaptığı 2013-2014 sezonunda 15.haftasında istifa eden 'nın yerine 16.haftada takımın başına geçti. Hikmet Karaman, 5 hafta galibiyet yüzü göremedi. Karaman yönetimindeki Erciyesspor, ligin 16.haftasında deplasmanda 'a 2-1 yenilirken 17.haftada 'a sahasında 3-1 yenildi. Mavi Siyahlılar, ligin ikinci yarısına sahasında 3-1'lik yenilgisi ile başlarken ligi de 37 puanla 14.sırada bitirdi ve Karaman yönetiminde kümede kalmayı başardı.

3.SEFER
Hikmet Karaman 3.kez 'de görev yaparken 2.kez Kayserispor'da ateşten gömlek giydi. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor ile birlikte ilk maçına bugün deplasmanda 'ya karşı mücadele verecek.

  1. 10.12.2018 09:21
  2. Güncelleme: 10.12.2018 09:44
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

iyi başlayamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN