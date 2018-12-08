Kayserispor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor – Fotomaç – 08 Aralık 2018
08 Aralık 2018, Cumartesi
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'da mesaisi sürüyor

Kayserispor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

Futbolcuların antrenmanda hırslı olduğu gözlendi.
  1. 8.12.2018 12:17
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