Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yüzü gülmeyen ve teknik direktörü ile yollarını ayıran Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arıyor. Kupanın 4. kademesinde Pazarspor'u eleyerek bir üst tura çıkan Kayserispor, iki ayaklı 5.kademe maçının ilkinde bugün Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

Hazırlıklarını tamamlayarak dün İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e giderek kampa giren Kayserispor'da takım kaptanı Umut Bulut kadroya alınmadı. Bu sezon istenilen verimi bir türlü gösteremeyen ve taraftarın eleştiri oklarını üzerine çeken tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyecek.

Arka adele sertliğinden ötürü tedavi görmesi gerektiği için kadro dışı kalan ve İzmir'e götürülmeyen Umut Bulut, bugün ve yarın salonda çalışacak.

Rotman da yok

Diğer yandan sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve alt adale kas yırtığı bulunan Rajko Rotman da İzmir kafilesine dahil edilmeyen isimler oldu. Trabzonspor maçında Rodallega'nın dirseğinin burnuna gelmesinden ötürü sakatlanan Cristian Sapunaru, İzmir'e götürüldü. Ancak Sapunaru'nun oynamaması bekleniyor.