Kayserispor'da Umut Bulut kadro dışı
05 Aralık 2018, Çarşamba
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<a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'da <a href="/index/umut-bulut?id=b760fc89-f949-44ed-9b8c-b62d08c8b018" class="" rel="tag">Umut Bulut</a> <a href="/index/kadro-disi?id=435a496e-692b-4f6d-98fe-0c27777d4856" class="" rel="tag">kadro dışı</a>

maçında bugün Altay ile karşılaşacak 'da kaptan kadroya alınmadı.

'de son haftalarda yüzü gülmeyen ve teknik direktörü ile yollarını ayıran , 'nda moral arıyor. Kupanın 4. kademesinde Pazarspor'u eleyerek bir üst tura çıkan , iki ayaklı 5.kademe maçının ilkinde bugün Altay ile deplasmanda karşılaşacak.

Hazırlıklarını tamamlayarak dün aktarmalı olarak 'e giderek kampa giren Kayserispor'da takım kaptanı kadroya alınmadı. Bu sezon istenilen verimi bir türlü gösteremeyen ve taraftarın eleştiri oklarını üzerine çeken tecrübeli futbolcu, maçında forma giyemeyecek.

Arka adele sertliğinden ötürü tedavi görmesi gerektiği için kalan ve 'e götürülmeyen , bugün ve yarın salonda çalışacak.
Rotman da yok

Diğer yandan sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, ve alt adale kas yırtığı bulunan Rajko Rotman da İzmir kafilesine dahil edilmeyen isimler oldu. maçında Rodallega'nın dirseğinin burnuna gelmesinden ötürü sakatlanan Cristian Sapunaru, İzmir'e götürüldü. Ancak Sapunaru'nun oynamaması bekleniyor.

  1. 5.12.2018 11:23
  2. Güncelleme: 5.12.2018 11:28
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