Ziraat Türkiye Kupası maçında bugün Altay ile karşılaşacak Kayserispor'da kaptan Umut Bulut kadroya alınmadı.
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda yüzü gülmeyen ve teknik direktörü ile yollarını ayıran Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arıyor. Kupanın 4. kademesinde Pazarspor'u eleyerek bir üst tura çıkan Kayserispor, iki ayaklı 5.kademe maçının ilkinde bugün Altay ile deplasmanda karşılaşacak.
Hazırlıklarını tamamlayarak dün İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e giderek kampa giren Kayserispor'da takım kaptanı Umut Bulut kadroya alınmadı. Bu sezon istenilen verimi bir türlü gösteremeyen ve taraftarın eleştiri oklarını üzerine çeken tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyecek.
Arka adele sertliğinden ötürü tedavi görmesi gerektiği için kadro dışı kalan ve İzmir'e götürülmeyen Umut Bulut, bugün ve yarın salonda çalışacak.
Rotman da yok
Diğer yandan sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve alt adale kas yırtığı bulunan Rajko Rotman da İzmir kafilesine dahil edilmeyen isimler oldu. Trabzonspor maçında Rodallega'nın dirseğinin burnuna gelmesinden ötürü sakatlanan Cristian Sapunaru, İzmir'e götürüldü. Ancak Sapunaru'nun oynamaması bekleniyor.
- 5.12.2018 11:23
- Güncelleme: 5.12.2018 11:28
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Trabzon'da hedef 3'te 3!
Toplam 2
Yorum
anlat-anlat Hedefin dışında kalan genelde ligin de dışında kalıyor.Çapına bakmadan atıp tutanları çok gördük.sonunda hepsi asansör oldular.
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Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspora ceza varsa seyirciyi tahrik eden VALBEONO ' ya ceza yok mu ?
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Fırtına kupada avantajlı!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki UĞURCANI ' mız var yoksa bu ESTABAN ' la kaleye tutan her top gol olur ? gönderin artık sakın ha anlaşmayın ?
Kayserispor'da Umut Bulut kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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