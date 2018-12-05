Kayserispor Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı
05 Aralık 2018, Çarşamba
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ile prensipte anlaştı

<a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a> <a href="/index/hikmet-karaman?id=0cb511c3-1d67-4c7d-831a-2b5390a66e10" class="" rel="tag">Hikmet Karaman</a> ile prensipte anlaştı

arayışlarını sürdüren , ile prensip anlaşması sağladı.

'in 14'üncü haftasında 12 puan ile 17'nci basamakta yer alan 'da ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp bugün 'da Karaman ile masaya oturdu. Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ile 'daki görüşmenin sonucunu 'de bulunan Başkan Erol Bedir'e iletti. Karaman ile yapılan prensip anlaşmasında 1-2 küçük pürüz dışında mutabık kalındığı ancak son kararı Başkan Bedir'in vereceği öğrenildi.

  1. 5.12.2018 15:43
  2. Güncelleme: 5.12.2018 15:53
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