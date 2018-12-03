Kayserispor'da Kasımpaşa mesaisi sürdürüyor
03 Aralık 2018, Pazartesi
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'da mesaisi sürdürüyor

Kayserispor'da Kasımpaşa mesaisi sürdürüyor

, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

ekiplerinden , ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Hakan Ertürk yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

  1. 3.12.2018 17:47
  2. Güncelleme: 3.12.2018 17:58
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