Kayserispor'da Kasımpaşa mesaisi sürdürüyor
Kayserispor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Hakan Ertürk yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.
- 3.12.2018 17:47
- Güncelleme: 3.12.2018 17:58
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 2
Yorum
bjk advers Mahşerin 4 atlısına ne dersiniz Başakşehir Kasımpaşa Beşiktaş ve Trabzonspor ! Bundan sonraki sezonlar için bu 4 takımın amansız mücadelesi.
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Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa!
Toplam 2
Yorum
sehmuz koskaca fb ne hale getırdınız kaptan hasan alı ya takımı bır atesle kaptan oldugunu gorelım bıraz bagır cagır yenılgıyı kabul edıyorsun
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