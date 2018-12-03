Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Hakan Ertürk yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.