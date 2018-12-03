Ertuğrul Sağlam istifa etti!
Kayseri’de Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Adaylar; İbrahim Üzülmez, Mesut Bakkal ve Rıza Çalımbay.
Trabzonspor'a evinde 2-0 kaybeden Kayseri'de Ertuğrul Sağlam istifa etti. Sağlam, yönetime istifasını sunarken, yönetim de kabul etti sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Son 4 maçından puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, Sağlam'la 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Yönetimin hoca adayları arasında, İbrahim Üzülmez, Mesut Bakkal ve Rıza Çalımbay'ın olduğu öğrenildi.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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