Trabzonspor'a evinde 2-0 kaybeden Kayseri'de Ertuğrul Sağlam istifa etti. Sağlam, yönetime istifasını sunarken, yönetim de kabul etti sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Son 4 maçından puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, Sağlam'la 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Yönetimin hoca adayları arasında, İbrahim Üzülmez, Mesut Bakkal ve Rıza Çalımbay'ın olduğu öğrenildi.