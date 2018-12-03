Ertuğrul Sağlam istifa etti!
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Haberleri Ertuğrul Sağlam istifa etti!

istifa etti!

Ertuğrul Sağlam istifa etti!

Kayseri’de ile yollar ayrıldı. Adaylar; , ve .

'a evinde 2-0 kaybeden Kayseri'de istifa etti. Sağlam, yönetime istifasını sunarken, yönetim de kabul etti sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Son 4 maçından puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, Sağlam'la 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Yönetimin hoca adayları arasında, , ve 'ın olduğu öğrenildi.

  1. 3.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ertuğrul Sağlam istifa etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN