Kayserispor taraftarı takımını protesto etti
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Trabzonspor'a mağlup olan Kayserispor'da taraftarlar, takımını protesto etti.
Kuzey Kale Arkası tribününde bulunan Kayserispor Kapalı Kale taraftar grubu, maçın sonlarında takımı ıslıklarla ve alkışlarla protesto etti. Kayserispor ataklarında sırtını sahaya dönerek alkışla protesto yapan Kayserispor taraftarı, sonrasında "Formayı çıkarın çıplak oynayın... Kayserispor düşerse kıyamet kopar.." diye tezahüratlar da yaptı.
Skor 1-0 Trabzonspor'un lehine iken Kayserispor'un beraberlik golüne çok yaklaştığı pozisyonda topu kaleye göndermek yerine Umut Bulut'a pas çıkaran ve bu pası da kötü bir vuruşla gerçekleştiren Bilal Başacıkoğlu da, ıslıklandı. Gurbetçi futbolcu, topla buluştuğu her an ıslıklarla protesto edildi.
- 2.12.2018 10:42
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