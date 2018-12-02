Deniz Türüç formasına kavuştu
Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç, Spor Toto Süper Lig'de tam 630 dakika sonra formasına kavuştu. Sakatlıktan kurtulan oyuncu Trabzonspor maçında forma giyerek forma hasretini dindirdi.
Trabzonspor maçının 67. dakikasında yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Deniz Türüç, ligin ilk 6 haftasında oynanan maçların tamamında onbirde sahaya çıkarak 496 dakika süre almıştı. Başarılı orta saha oyuncusu ligde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyememişti.
- 2.12.2018 10:41
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