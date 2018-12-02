Kayserispor'da Deniz Türüç formasına kavuştu
02 Aralık 2018, Pazar
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formasına kavuştu

Deniz Türüç formasına kavuştu

'un başarılı orta saha oyuncusu , 'de tam 630 dakika sonra formasına kavuştu. Sakatlıktan kurtulan oyuncu Trabzonspor maçında forma giyerek forma hasretini dindirdi.

'un orta sahadaki önemli ismi , tam 7 hafta aradan sonra Trabzonspor maçında forma giyerek sahalara yeniden döndü. Son olarak ligin 6. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyen genç orta saha oyuncusu 7. haftada oynanacak olan Beşiktaş maçına hazırlanırken antrenmanda sakatlanmıştı. Bu sakatlığının ardından tam 7 maç yani toplamda 630 dakika takımından ayrı kalan Deniz Türüç, bu hasretine Trabzonspor maçında ilk onbirde sahaya çıkarak son verdi.

Trabzonspor maçının 67. dakikasında yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Deniz Türüç, ligin ilk 6 haftasında oynanan maçların tamamında onbirde sahaya çıkarak 496 dakika süre almıştı. Başarılı orta saha oyuncusu ligde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyememişti.
  1. 2.12.2018 10:41
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