Ertuğrul Sağlam maçtan sonra ihraç edildi – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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maçtan sonra ihraç edildi

Ertuğrul Sağlam maçtan sonra ihraç edildi

Teknik Direktörü , maçının sonunda hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından ihraç edildi.

Sağlam, ihraç edilmesinden dolayı basın toplantısına katılamazken, toplantıya 'u temsilen antrenör Gökhan Geylani çıktı. Geylani yaptığı açıklamada, "Kötü gidişatı durdurmak için çok çalıştık. Oyuncuların maç öncesi morali çok iyiydi. Biz gol bulup öne geçemediğimiz için ciddi anlamda sıkıntı yaşadık. sağa doğru yatan bir takım. Bunu da efektif şekilde oynuyor. Oyunun 3'üncü dakikasında Sapunaru'nun burnunun kırıldı ve bu şekilde devam etti. Talihsiz bir gol yedik. Beraberlik şansını kaybettik. Sonrasında da kalemizde 2'nci golü bulduk" dedi.

  1. 1.12.2018 22:18
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