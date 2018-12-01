Ertuğrul Sağlam maçtan sonra ihraç edildi

Sağlam, ihraç edilmesinden dolayı basın toplantısına katılamazken, toplantıya Kayserispor'u temsilen antrenör Gökhan Geylani çıktı. Geylani yaptığı açıklamada, "Kötü gidişatı durdurmak için çok çalıştık. Oyuncuların maç öncesi morali çok iyiydi. Biz gol bulup öne geçemediğimiz için ciddi anlamda sıkıntı yaşadık. Trabzonspor sağa doğru yatan bir takım. Bunu da efektif şekilde oynuyor. Oyunun 3'üncü dakikasında Sapunaru'nun burnunun kırıldı ve bu şekilde devam etti. Talihsiz bir gol yedik. Beraberlik şansını kaybettik. Sonrasında da kalemizde 2'nci golü bulduk" dedi.