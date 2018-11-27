Chery yoksa gol yok!
27 Kasım 2018, Salı
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Chery yoksa gol yok!

Chery yoksa gol yok!

Bu sezon 'de çıktığı 13 maçta 10 gol atan 'un golle tanıştığı tüm maçlarda Hollandalı yıldızı 'in gol kaydetmesi dikkat çekti.

, bu sezon geride kalan 13 maçta 10 gol attı. Bu gollerin tamamını 5 maça sığdıran Sarı-Kırmızılı takımda Hollandalı , bu 5 maçın tamamında gol sevinci yaşadı. Ligin ilk haftasında oynanan maçında gollerine başlayan Hollandalı yıldız ardından , ÇaykurRizespor, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü takımlarının filelerini havalandırdı. Tjaronn Chery'nin gol attığı 5 maçta Kayseri ekibi 10 puan kazandı. Gol attığı maçların 3'ünü kazanan birinde ise berabere kalan Kayserispor sadece gol attığı Ankaragücü maçında mağlup oldu.

EN GOLCÜSÜ CHERY
Kayserispor'un bu sezon başında Çin ligi ekiplerinden Guizhou Hengfeng'den transfer ettiği Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery, takımın gol attığı tüm maçlarda gol sevinci yaşarken aynı zamanda takımın en skorer ismi oldu. Geride kalan haftalarda 5 gol atan Hollandalı yıldızın yanısıra takımın gollerini (2), Şamil Çinaz, Bernard Mensah ve Fenerbahçeli oyuncu kendi kalesine atarak kaydetti.

LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI
'de geride kalan 13 haftada en az gol atan takım Kayserispor oldu. Sadece 10 kez gol sevinci yaşayan Sarı-Kırmızılı takımı 11 gol atabilen ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 12 gol atabilen Fenerbahçe takip ediyor. Kayserispor bu sezon Fenerbahçe, Antalyaspor, , Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında gol attı. Sarı-Kırmızılı takım Bursaspor, Evkur , Göztepe, , Beşiktaş, , Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise gol atamadı. Kayserispor bir maçta en fazla golü ise ligin 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçında kaydetti.

KALESİNİ KAPATAMIYOR
Kayserispor bu sezon rakip kalede etkili bir performans çizemezken, kendi kalesini de gole kapatamadı. Ligde oynadığı 13 maç sonunda kalesinde tam 22 gol gören Sarı-Kırmızılı ekip, 24 gol yiyen Akhisarspor'un ardından en fazla gol yiyen ikinci takım oldu.

  1. 27.11.2018 10:04
  2. Güncelleme: 27.11.2018 10:45
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