Kayserispor’da şok sakatlık
Süper Lig’in 13. Haftasında deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak Kayserispor’da bir futbolcu daha sakatlandı.
Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Rotman'ın sakatlığı ile ilgili olarak, "Alanyaspor maçında oynamasını düşündüğümüz futbolculardan Rotman'ın alt adale yırtığı olduğu tespit edildi. Kendisi Alanyaspor kafilesinden çıkarıldı. Rotman'ın önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak Trabzonspor maçında da forma giymesi çok zor. Rotman'ın tedavisine başlandı" dedi.
- 23.11.2018 13:37
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
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murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
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Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
Kayserispor’da şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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