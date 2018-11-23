Biyik’a af yok – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
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    Biyik’a af yok

    Biyik’a af yok
    'de disiplinsiz tavırlarından ötürü kadro dışı bırakılan Biyik'in affedildiği haberleri yalanlandı. Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Biyik'in affedilmediğini söyledi.
    1. 23.11.2018
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