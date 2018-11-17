Kayseri’de iki müjde – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    ’de iki müjde

    Kayseri’de iki müjde

    ’dan gelen transfer yasağıyla sarsılan ’da Başkan Erol Bedir, iki müjde verdi.

    Bedir, Deniz Türüç'ün sakatlığının geçtiğini, ameliyat olan Hasan Hüseyin'le birlikte 2 oyuncunun da hafta başından itibaren antrenmana çıkacağını söyledi.
    1. 17.11.2018
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