Kayseri’de iki müjde
FIFA’dan gelen transfer yasağıyla sarsılan Kayserispor’da Başkan Erol Bedir, iki müjde verdi.
Bedir, Deniz Türüç'ün sakatlığının geçtiğini, ameliyat olan Hasan Hüseyin'le birlikte 2 oyuncunun da hafta başından itibaren antrenmana çıkacağını söyledi.
- 17.11.2018
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