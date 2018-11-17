Kayseri’de iki müjde

FIFA’dan gelen transfer yasağıyla sarsılan Kayserispor’da Başkan Erol Bedir, iki müjde verdi.

Bedir, Deniz Türüç'ün sakatlığının geçtiğini, ameliyat olan Hasan Hüseyin'le birlikte 2 oyuncunun da hafta başından itibaren antrenmana çıkacağını söyledi.