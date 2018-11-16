Kayserispor'a FIFA'dan 1 dönem transfer yasağı cezası verildi. Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer yapamayacak. Kayseri, 2015-16'da İspanya'da Malaga'dan kiralık gelen Tighadouini'ye ödenmesi gereken 150 bin euro 'yu zamanında ödemediği için ceza aldı. Başkan Vekili Naci Bedir, "5 bin frank ceza gelecekti. Ancak FIFA'da fazla dosyalarımızdan ötürü ceza üst seviyeden verildi" dedi.