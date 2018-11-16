Kayserispor'a FIFA'dan 1 dönem transfer yasağı cezası verildi. Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer yapamayacak.
Kayserispor'a FIFA'dan 1 dönem transfer yasağı cezası verildi. Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer yapamayacak. Kayseri, 2015-16'da İspanya'da Malaga'dan kiralık gelen Tighadouini'ye ödenmesi gereken 150 bin euro 'yu zamanında ödemediği için ceza aldı. Başkan Vekili Naci Bedir, "5 bin frank ceza gelecekti. Ancak FIFA'da fazla dosyalarımızdan ötürü ceza üst seviyeden verildi" dedi.
- 16.11.2018
-
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın para cezasını kaldırdı
Toplam 2
Yorum
Mahir TFF başarılı 4 büyük külüp yönetimi sorumsuz olduklarını bildikleri için iflas ettiler Ali Koç Abdurrahim Ağaoğlu düzeltme çabasında
-
F.Bahçe'den Cengiz'e cevap!
Toplam 5
Yorum
Artistler Fenerbahçede hala artistlik yapıyorlar
-
Mustafa Cengiz yeniden PFDK'da!
Toplam 2
Yorum
gs bu sene el birliğiyle başakşehiri şampiyon yapıp araplara satacaklar
Kayseri’ye FIFA’dan transfer yasağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.