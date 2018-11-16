Kayseri’ye FIFA’dan transfer yasağı – Fotomaç – 16 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ye ’dan yasağı

    <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a>’ye <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a>’dan <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> yasağı

    'a 'dan 1 dönem yasağı cezası verildi. Sarı-kırmızılılar, devre arası yapamayacak.

    'a 'dan 1 dönem yasağı cezası verildi. Sarı-kırmızılılar, devre arası yapamayacak. , 2015-16'da 'da Malaga'dan kiralık gelen Tighadouini'ye ödenmesi gereken 150 bin euro 'yu zamanında ödemediği için ceza aldı. Başkan Vekili Naci Bedir, "5 bin frank ceza gelecekti. Ancak 'da fazla dosyalarımızdan ötürü ceza üst seviyeden verildi" dedi.

    1. 16.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ye ’dan yasağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN