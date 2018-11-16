Alanyaspor çıkış maçımız
Kayserispor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor maçının dönüm noktası olacağını belirtti.
Kayserispor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor maçının dönüm noktası olacağını belirtti. Sağlam, "İnanıyoruz ki oyuncularımız gereken sorumluluğu alacak. Sıkıntılı süreci aşacağız ve yavaş yavaş yükselmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
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