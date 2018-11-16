Alanyaspor çıkış maçımız – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    çıkış maçımız

    Alanyaspor çıkış maçımız

    , maçının dönüm noktası olacağını belirtti.

    , maçının dönüm noktası olacağını belirtti. Sağlam, "İnanıyoruz ki oyuncularımız gereken sorumluluğu alacak. Sıkıntılı süreci aşacağız ve yavaş yavaş yükselmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 16.11.2018
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