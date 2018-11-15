Kayserispor'a FIFA'dan transfer yasağı
Süper Lig'de ekonomik sıkıntılardan kurtulmaya çalışan Kayserispor'a FIFA'dan transfer yasağı cezası geldi. Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, FIFA'dan gelen cezayı doğruladı.
Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, kulüp olarak bu sezon başında 150 bin Avro'yu ve 75 bin Frank cezayı ödediklerini de söyleyerek, "Para cezasını ödememize rağmen transfer yasağı cezasını kaldırtamadık. FIFA yetkilileri, bize bu cezayı ya devre arası ya da sezon sonunda çekme hakkı tanıdı. Sezon sonunda daha büyük sıkıntı oluşacağı için, bu cezamızı devre arasında çekmeyi tercih ettik. Yani bu sezon ligin devre arasında transfer yapamayacağız" açıklamasında bulundu.
Adnane Tighadouini, 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Malaga takımından kiralık olarak transfer edilmişti. Kayserispor forması ile toplam 7 maça çıkan ve sadece 177 dakika sahada kalan Fas asıllı futbolcu, kendisine ödenmesi gereken 50 Bin Avro maaşın 3 kez ödenmemesinden ötürü FIFA'ya başvurmuştu.
- 15.11.2018 16:02
- Güncelleme: 15.11.2018 16:40
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‘G.Saray varken sırtımız sağlam
Toplam 2
Yorum
Berlin Çok iyi özetlemiş. Mükemmel özetlemiş. 4-2 kazanacaktı Fener. Süper olurdu
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‘Futbol tarihi bunu unutmaz’
Toplam 2
Yorum
Berlin İsmail hoca olabilir. Ama Blanc olmasın. O olmaz gibi Ha Cocu ha Blanc. Bence transferlerde yanlış olundu biraz. Ama Fener geliyor. Bilin
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Fatih Terim: "Ağır tahrik var"
Toplam 1
Yorum
uzman analist asıl suçlu jailson ve soldadoymuş yav zaten biri 8 biri 6 maç ceza aldı siz neden bahsediyosunuz.
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