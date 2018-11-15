Kayserispor Zirvesi yapılacak
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    ' Zirvesi' yapılacak

    'Kayserispor Zirvesi' yapılacak

    toplantısında yapılması kararlaştırılan Zirvesi'nin günü ve yeri belli oldu.

    'de bu sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren , problemlerden arınabilmek adına geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirecek. Geride kalan hafta sonu gerçekleştirilen Kayserispor Toplantısında Milletvekili Baki Ersoy'un teklif ettiği ve delegelerin de kabul ettiği Kayserispor Zirvesi'nin 16 Kasım 2018 Cuma günü Kayseri'de yapılacağı açıklandı.


    Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında "Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonrasında Kayserispor Zirvesi için çalışmalara başladık. Zirve Kayseri'de Melikgazi ilçesi sınırlarındaki Kıranardı Beldesinde gerçekleştirilecek. Toplantıya Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, , , İsmail Karayel, Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer, MHP Milletvekilleri İsmail Özdemir ile Baki Ersoy, Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş davet edildi. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, CHP İl Başkanı Ümit Özer Solak, Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, sponsorlarımızdan Boydak Holding adına CEO Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Şeker Fabrikası adına Başkanı Hüseyin Akay, Bekaş İnşaat adına Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu'nu davet ettik" dedi.


    Toplantıya Kayserispor adına da Başkan Erol Bedir, Başkan Vekili Naci Bedir, Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar ve Berna Gözbaşı, kulüp avukatı Orhan Taşçı katılacak.


    Kayserispor Zirvesi'nde kısa, orta ve uzun vadeli 3 ayrı plan üzerinde konuşulacak. Kısa vadede Kayserispor futbolcularına yapılacak ödeme için nakit para kaynağı bulunacak. Orta vadede lig sonuna kadar Kayserispor'u taşıyabilecek bir nakit tablosu oluşturulacak. Uzun vadede ise Kayserispor'un geleceğini garanti altına alabilecek projeler üzerinde konuşulacak.

    1. 15.11.2018 09:32
    2. Güncelleme: 15.11.2018 09:50
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