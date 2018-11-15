Ertuğrul Sağlam: "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz"
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    : "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz"

    <a href="/index/ertugrul-saglam?id=3041e30e-2ea2-42dd-85d1-9c8479be94e7" class="" rel="tag">Ertuğrul Sağlam</a>: "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz"

    Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam eden ’da teknik direktör , antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Sağlam, "Aytemiz ile oynayacağımız, bizim ve rakibimizin için önemli olan karşılaşmanın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladık. Milli takımda kampında bulunan ve sakat olan oyuncularımız bize katılmadı. Sakat olan sporcularımızın tedavileri lige verilen arada tüm hızıyla devam ediyor. Bazıları hafta başında bizimle beraber olacaklar. oyuncularımızın da katılımı ile tam takım halinde çalışacağız.

    Sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Şuna inanıyoruz ki oyuncularımız üzerine düşeni yapacak ve maçı ile sıkıntılı dönemi aşacağız. Bu gibi dönemler karakterli insanlar için, iyi gruplar için fırsat olur. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Futbolcularımız da karakterli duruş sergileyecekler. Takımı sıkıntılı süreçten çıkaracaklardır. Alanyaspor maçını bir dönüm maçı olarak görüyoruz. Ona göre sahada olacağız.

    Taraftar da spor kamuoyuda sezon başında ümitliydi. Daha sonraki süreçte taraftarı çok fazla üzdük. Çok büyük olgunluk gösterip takıma, hocalarına, kulübe sahip çıkıyorlar. Bizim yapmamız gereken; onların bu iyi niyetini bu desteğini karşılıksız bırakmamak zorundayız. Taraftarı daha fazla mutlu edemediğimiz için çok üzülüyoruz. Bu güne kadar göstermiş oldukları destekten çok teşekkür ediyorum" dedi.

    Sarı-kırmızılı takımın tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanına kampında bulunan Kana-Biyik, Cristian Sapunaru, Asamoah Gyan ve Rajko Rotman ile sakatlıkları devam eden , Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve izinli olan Artem Kravets, Olaksandr Kucher, ve Deniz Türüç antrenmana katılmadı. Bilal Başaçıkoğlu ve Chery salonda çalıştı. Antrenmana katılan futbolcular ısınma çalışmasının ardından 5'e 2 pas kondisyon çalışması yaptılar.

    1. 15.11.2018 15:30
    2. Güncelleme: 15.11.2018 16:54
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