Aslan kabusu! – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Aslan kabusu!

    Aslan kabusu!
    G.Saray'a evinde kaybeden , renktaşına uzun yıllardır diş geçiremiyor. Bugüne kadar güçlü rakibiyle ligde 23 kez karşılaşan , sadece 1 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar, en son 45 sezon önce 21 Nisan 1974'te evinde 2-0 galip gelmeyi başarmıştı.
    1. 14.11.2018
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