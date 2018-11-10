Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkan
Kayserispor'da yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut başkan Erol Bedir, yeniden başkanlığa seçildi.
Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu tarafından Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararının ardından Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye tek listeyle giren mevcut başkan Erol Bedir, oybirliği ile yeniden kulüp başkanlığına seçildi.
- 10.11.2018 14:44
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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