Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkan – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    'da yeniden başkan

    <a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'da <a href="/index/erol-bedir?id=078a609e-d8f3-464c-a584-2623031b3323" class="" rel="tag">Erol Bedir</a> yeniden başkan

    'da yapılan Genel Kurul'da mevcut başkan , yeniden başkanlığa seçildi.

    'da yapılan Genel Kurul'da mevcut başkan , yeniden başkanlığa seçildi.

    Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu tarafından Seçimli yapılması kararının ardından Kongre Merkezi'nde yapılan kongreye tek listeyle giren mevcut başkan , oybirliği ile yeniden kulüp başkanlığına seçildi.
    1. 10.11.2018 14:44
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