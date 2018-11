Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray karşısına 7 eksik ile çakıcaklarını ifade etti.



Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Kayserispor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, hiç bir bahaneye sığınmadıklarını, aylardır ameliyatlı, sakat ve cezalı oyuncularla boğuştuklarını dile getirdi.



Galatasaray maçına 7 oyuncudan yoksun çıkacaklarını ifade eden Başkan Bedir, "Sakıp Aytaç, Hasan Hüseyin ve Oğuzhan Berber'in ameliyat olduklarını, Deniz Türüç, Levent ve Kravets ile Kana Biyik'ın cezalı olduğunu belirterek "Hiç bir futbol takımının azalarak, Kayseri'ye gelmesini ve maç öncesi bunu bahane etmesini arzulamayız. Biz tam 6 haftadır çok sayıda eksikle boğuşuyoruz. Öyle ki yedek kulübesinde kadroyu tamamlamak için 1 yerine 2 yedek kalecimiz oturuyor'' diye konuştu.



"TÜRK FUTBOLUNA ÖRNEK OLMASI GEREKENLERİN BU TİP CEZALARLA GÜNDEME GELMELERİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç sonrası verilen cezalarla ilgili olarak, her 2 kulübün de Tahkim'e gideceklerine dikkati çekerek ''Ligi domine eden 2 güzide kulüp oyuncularının olaylı maç sonrası uzun süreli maçtan men cezaları almaları, teknik kadrolarında bu cezalandırmaya girmeleri elbette hoş değil. Türk futboluna örnek olması gerekenlerin bu tip cezalarla ve duruşlarıyla anılmaları, gündeme gelmeleri gerçekten çok üzücü'' dedi.



KAYSERİSPOR'DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YARIN

Öte yandan, Kayserispor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu yarın saat 11.00'de Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Yönetime kent yöneticilerinin maddi destek vermemesinden yakınan Başkan Erol Bedir ve yönetiminin aday olup olmayacağı kesinlik kazanmadı. Bedir ve ekibinin göreve devam etmemesi ve başka aday da çıkmadığı takdirde Kayserispor'un yönetimi Divan Kurulu'na kalacak.

Bu arada, sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden iş adamı Hacı Ömer Okuducu'nun yönetimin divana kalmaması için bir liste oluşturup, genel kurula katılacağı ifade ediliyor.