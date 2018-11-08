Kayserispor’da futbol kavgası! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    ’da kavgası!

    <a href="/index/kayserispor?id=5d9c2d6a-45bb-44bd-86fd-b1869afdd776" class="" rel="tag">Kayserispor</a>’da <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">futbol</a> kavgası!
    , evindeki G.Saray maçıyla çıkışa geçmek istiyor. , "Orada tabiri caizse bir kavgası yaşanacak. Bizim de yapmamız gereken, bu mücadeleyi çok doğru şekilde verip, 3 puanı alıp geleceğe umutla bakmak olacak" diye iddialı konuştu.
    1. 8.11.2018
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