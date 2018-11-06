Kayserispor'da Galatasaray hazırlıkları başladı – Fotomaç – 06 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'da hazırlıkları başladı

    Kayserispor'da Galatasaray hazırlıkları başladı

    , ligin 12'nci haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    'in 11'inci haftasında MKE Ankaragücü'ne mağlup olan , bir günlük aranın ardından maçı hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör nezaretinde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular çalışmanın 2'nci kısmında 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Deniz Türüç, Sakıb Aytaç, ve Hasan Hüseyin Acar katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan , Chery ve Bilal ise salonda çalıştı. Silvestre Varela da takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    1. 6.11.2018 18:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserispor'da Galatasaray hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN