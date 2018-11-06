Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
Kayserispor'un, Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
Kayserispor'un Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile 19.00'da BB. Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 14:00'da satışa sunulacak" ifadelerine yer verildi.
Misafir tribün biletlerinin 7 Kasım tarihinde satışa sunulacağı bilet fiyatlarının ise şu şekilde belirlendiği açıklandı:
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu-Batı Üst: 50 TL
Kuzey Alt-Üst: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL
- 6.11.2018 13:38
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 6
Yorum
TAMAM TAMAM DA !... Tamam Burak hatalı ama adam bu kadar ne yaptı ki tribünler bu kadar ıslıklar adamı. Yazıktır yemeyin adamı. Gaza gelmeyelim...
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Yanal iddiasına flaş yalanlama
Toplam 6
Yorum
hsyn ali koç daha neyi beklıyosun utanmıyorsun FB bu halınden. derhal ersun hoca derhal.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 9
Yorum
sabo Trabzonspor ne kadar uğraşırsa uğtaşsın nafile ilahi adalet var asla muaffak olamazsınız asla yüzünüz gülmeyecek
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