Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu
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    06 Kasım 2018, Salı
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    - maçının bilet fiyatları belli oldu

    Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

    'un, Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı maçının bilet fiyatları belli oldu

    'un 'in 12. haftasında sahasında ile oynayacağı mücadelenin bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile 19.00'da BB. Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 14:00'da satışa sunulacak" ifadelerine yer verildi.

    Misafir tribün biletlerinin 7 Kasım tarihinde satışa sunulacağı bilet fiyatlarının ise şu şekilde belirlendiği açıklandı:
    Batı Alt: 100
    Doğu Alt: 70 TL
    Doğu-Batı Üst: 50 TL
    Kuzey Alt-Üst: 40 TL
    Misafir Tribünü: 50 TL

    1. 6.11.2018 13:38
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