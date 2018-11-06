Kayserispor'un Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile 19.00'da BB. Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 14:00'da satışa sunulacak" ifadelerine yer verildi.

Misafir tribün biletlerinin 7 Kasım tarihinde satışa sunulacağı bilet fiyatlarının ise şu şekilde belirlendiği açıklandı:

Batı Alt: 100 TL

Doğu Alt: 70 TL

Doğu-Batı Üst: 50 TL

Kuzey Alt-Üst: 40 TL

Misafir Tribünü: 50 TL