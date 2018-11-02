Kayserispor’da Rajko Rotman 11’e dönüyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    ’da 11’e dönüyor

    Kayserispor’da Rajko Rotman 11’e dönüyor

    ’da cezası tamamlanan Slovenya başarılı orta saha oyuncu yeniden ilk 11’e dönüyor.

    ekiplerinden 'da sevinci. Ligin 8.haftasında oynanan maçının 12.dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrası tarafından 2 maç ceza alan Rotman'ın cezası tamamlandı.

    ve Demir Grup Sivasspor maçlarında forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu Rajko Rotman Çarşamba günü oynanan kupa maçıyla cezasını tamamlamış oldu. 4.Tur maçında Pazarspor karşısında 90.dakika sahada kalan Rajko Rotman, Pazar günü oynanacak olan maçında yeniden kadroya girecek.


    Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam MKE Ankaragücü maçında Şamil Çinaz ile Rajko Rotman'ı orta sahada görev verecek. Rajko Rotman'ın cezalı olduğu maçlarda teknik heyet orta sahada Cristian Sapunaru'ya oynatmıştı.

    1. 2.11.2018 10:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserispor’da Rajko Rotman 11’e dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN