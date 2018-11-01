Son haftalarda etkili futbol oynadıklarını ve Sivasspor maçında bunun meyvesini aldıklarını dile getiren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Kayserispor olarak sezon başında belirlediğimiz hedeflerin doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Bize denk takımlar ile oynayacağımız müsabakaları muhakkak suretle kazanmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da bunlardan birisi" dedi.



Rakibin performansının ve moralinin yerinde olduğuna dikkat çeken Ertuğrul Sağlam, "Sivasspor galibiyeti, ardından Türkiye Kupası'nda Pazarspor'a karşı aldığımız farklı galibiyet bizlere moral oldu. Bazı eksik oyuncularımız da aramıza katılmaya devam ediyor. Maç eksiği olan oyuncularımızı hazır hale getirmeye çabalıyoruz. Neticesinde Ankara'da zorlu bir maç oynayacağız. Bu maçı kazanabilecek güçteyiz. Ancak rakibimizi de ciddiye alacağız ve ona göre hazırlanacağız. Kaybetmememiz gereken bir maç. Ankara'dan kazançlı dönmeliyiz. Tüm hesabımız bunun üzerine" açıklaması yaptı.