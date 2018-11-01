Kayserispor Başkent'te galibiyet hesabında
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Başkent'te galibiyet hesabında

    Kayserispor Başkent'te galibiyet hesabında

    , Pazar günü ’da oynayacakları Ankaragücü maçından puan veya puanlar alarak ayrılmak istediklerini söyledi.

    Son haftalarda etkili futbol oynadıklarını ve maçında bunun meyvesini aldıklarını dile getiren , " olarak sezon başında belirlediğimiz hedeflerin doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Bize denk takımlar ile oynayacağımız müsabakaları muhakkak suretle kazanmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da bunlardan birisi" dedi.


    Rakibin performansının ve moralinin yerinde olduğuna dikkat çeken Ertuğrul Sağlam, "Sivasspor galibiyeti, ardından 'nda Pazarspor'a karşı aldığımız farklı galibiyet bizlere moral oldu. Bazı eksik oyuncularımız da aramıza katılmaya devam ediyor. Maç eksiği olan oyuncularımızı hazır hale getirmeye çabalıyoruz. Neticesinde 'da zorlu bir maç oynayacağız. Bu maçı kazanabilecek güçteyiz. Ancak rakibimizi de ciddiye alacağız ve ona göre hazırlanacağız. Kaybetmememiz gereken bir maç. Ankara'dan kazançlı dönmeliyiz. Tüm hesabımız bunun üzerine" açıklaması yaptı.

    1. 1.11.2018 10:40
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