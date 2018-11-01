Kayserispor, Ankaragücü mesaisine başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 11’inci haftada Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden start verdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da dün Pazarspor ile mücadele eden ve 6-1 galip gelen Kayserispor'da kupa maçında görev alan oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde, ısınma ve kondisyon çalışmasının ardından yarı saha pas ve şut antrenmanı gerçekleştirdi.
Milli takım kampında sakatlanan Artem Kravets takımdan ayrı çalışırken hafta içi sakatlığı nükseden Deniz Türüç ve sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve Oğuzhan Berber antrenmana katılmadı.
MİNİK ÖĞRENCİLERDEN KAYSERİSPOR'A ZİYARET
Kayserispor'un bugünkü idmanını minik öğrenciler de izledi. Mehmet İlgü İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrenciler, sarı-kırmızılı takımın idmanını izleyerek teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile sohbet etti. Kayserispor'un antrenmanı öncesinde takımla birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren öğrencilere sarı-kırmızılı atkı hediye edildi.
- 1.11.2018 13:36
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Fatih Terim'den derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
washak biz kendi oyunumuzu oynayacakmışız. ceza sahasının önünde sağa pas sola pas, murelaya geri pas, musrela ileriye şişir. oyun bu herhalde.
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Derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
Ua Bu hakemle sadece 2 kez kazandık. Bilinçli verilmiştir.
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Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'in teklifine yanıt
Toplam 1
Yorum
Gslı Ne var hayır ne var kavga edecek..İşin ucunda ölüm yok ya..Her sene oynuyoruz bu maçları..
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