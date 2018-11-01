Kayserispor, Ankaragücü mesaisine başladı
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    , Ankaragücü mesaisine başladı

    Kayserispor, Ankaragücü mesaisine başladı

    ekiplerinden , 11’inci haftada Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden start verdi.

    4'üncü Tur'da dün Pazarspor ile mücadele eden ve 6-1 galip gelen 'da kupa maçında görev alan oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise nezaretinde, ısınma ve kondisyon çalışmasının ardından yarı saha pas ve şut antrenmanı gerçekleştirdi.


    Milli takım kampında sakatlanan Artem Kravets takımdan ayrı çalışırken hafta içi sakatlığı nükseden Deniz Türüç ve sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve antrenmana katılmadı.


    MİNİK ÖĞRENCİLERDEN KAYSERİSPOR'A ZİYARET
    Kayserispor'un bugünkü idmanını minik öğrenciler de izledi. Mehmet İlgü İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrenciler, sarı-kırmızılı takımın idmanını izleyerek teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile sohbet etti. Kayserispor'un antrenmanı öncesinde takımla birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren öğrencilere sarı-kırmızılı atkı hediye edildi.

    1. 1.11.2018 13:36
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