Kayseri’de Deniz şoku! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Kayseri’de Deniz şoku!

    Kayseri’de Deniz şoku!
    'da Deniz Türüç şoku yaşanıyor. Uzun süren sakatlığının ardından Ankaragücü maçında takımındaki yerini alması beklenen Türüç'ün sakatlığı nüksetti. Şut çalışmasında antrenmanı yarıda bırakan milli futbolcunun sol baldırında aşırı zorlanma tespit edildi ve yaklaşık 2-3 hafta daha oynayamayacağı öğrenildi
    1. 1.11.2018
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